¡Éxito taquillero! 'Hobbs & Shaw' domina los cines de EU y Canadá

Estados Unidos.- Luego del estreno de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, la película se ha mantenido en lo más alto de las taquillas estadounidenses y de Canadá.

El filme protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham ya cuenta con una ingreso, hasta el momento, de 25 millones de dólares.

Por otra parte, Scary Stories to Tell in the Dark producida por Guillermo del Toro terminó con ganancias de 20.8 millones de dólares.