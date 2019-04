Éxito y bisexualidad en nuevo tema de Ariana Grande y su amiga Victoria

Estados Unidos.- Bisexualidad, trabajar duro por lograr sus metas, amistad y éxito son los temas que se abordan en la nueva canción de Ariana Grande y su gran amiga Victoria Mónet Monopoly, un proyecto musical que llega justo cuando la intérprete de Thank U, Next y su confidente se encuentran de gira.

Dirigido por Alfredo Flores y Ricky Alvarez, el video de Monopoly muestra a Ariana y a Victoria bailando en distintos escenarios mientras emojis, iconos, textos y otros recursos aparecen en pantalla.

En un determinado momento, es posible ver cómo Ariana Grande “empuja” palabras que aparecen en escena como “haters (odiadores)”, “negatividad” y “Trump”.

Al par de ser un tema muy esperado, Monopoly ha generado gran controversia porque su letra se ha prestado especulaciones sobre la sexualidad de Ariana Grande.

Uno de los versos que tanto Ariana como Victoria entonan es “me gustan las mujeres y los hombres”, oraciones que han bastado para que fanáticos de la intérprete de 7 Rings se cuestionen si esta intentó declarar su bisexualidad con el tema.

Quienes han profundizado en estas especulaciones también pusieron sobre la mesa de discusión el hecho de que en el video de Break up with your girlfriend, Ariana al final busca conquistar a una mujer.

Por su parte, hay quienes han recordado que en realidad la letra puede solo hacer referencia al caso de Victoria Mónet, ya que la joven se declaró bisexual en noviembre del año pasado.

Mientras los rumores continúan, Ariana y Victoria han agradecido en redes sociales el apoyo que los fans han brindado a Monopoly, tema cuyo video alcanzó el número uno en tendencias de YouTube.