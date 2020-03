Exjueza de 'La Academia' revela que sufrió acoso de un hombre poderoso

Ciudad de México.- En un encuentro con la prensa, Ilse, integrante del grupo Flans, reveló que, en algún punto de carrera, fue víctima de acoso sexual al igual que muchas de sus colegas del medio artístico.

A pesar de que se negó a decir el nombre de su agresor, la exjueza de La Academia detalló que este era un hombre con mucho poder en su época.

Uno de mis agresores ya murió y el otro creo que ya ha recibido su castigo, no me tocó a mí, yo me alejé, pero ya han recibido lo que merecían", declaró