Exjueza de 'La Academia' revela que sufrió discriminación por su peso

Ciudad de México.- En una entrevista exclusiva con De primera mano, la actriz y cantante, Regina Orozco, reveló que, durante gran parte de su vida y carrera, ha sido víctima de discriminación por su peso.

Durante la plática, la exjueza de La Academia detalló que le ha costado mucho encontrar una seguridad propia con su cuerpo por las críticas que recibe en torno a este hecho.

El ser una talla extra implica sufrir la gordofobia, a mí me sigue costando encontrar la seguridad. Me han escrito cosas muy bien y no te creas tambien soy una persona vulnerable", expresó la soprano.