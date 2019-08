Excluyen a Ludwika Paleta de protesta de género en entrega de premios

Ciudad de México.- Ludwika Paleta se mostró desconcertada e incluso excluida de la protesta que realizaron varias actrices durante la alfombra azul de los Premios Metropolitanos de Teatro.

En medio de la entrevista que brindaba a diferentes medios, la actriz no pudo ocultar su desconcierto al ver a sus colegas manifestarse con este fin, mientras ella se encontraba aparte y sin saber del tema.

Observando el acto que sus compañeras realizaban, Ludwika expresó:

Posteriormente, Paleta respondió a la interrogante de cómo se siente sobre el posible vínculo de su marido con una secta de mujeres y la venta de la casa que quedaba cerca del lugar donde marcaban a estas damas en Estados Unidos.

Estoy tranquila… no es una mansión, la verdad es que yo nunca tuve contacto con ese grupo de gente, no me voy a poner ahorita a explicarles, porque tendría que sentarme con ustedes para hablar un día entero muchas cosas que no vienen al caso, pero si quiero que sepan que yo nunca he dejado que abuse nadie de mí, afortunadamente, porque veo a estas mujeres, y veo que se manifiestan y me da mucha emoción porque sí somos violentadas y sí existe un abuso y mucha violencia hacia las mujeres, si algún productor, si alguna persona me obligó o me sugirió algo inadecuado o que me hizo una propuesta indecorosa digo ‘(nunca) en mi vida’ y mira que tengo muchísimos años trabajando”.