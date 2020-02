Exmánager de José José: "Manuel José no es su hijo, él me lo dijo en vida"

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Sánchez, exmánager de José José, aseguró que Brayan Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José no es hijo legítimo del fallecido cantante, aunque este asegure lo contrario desde hace meses.

Cuauhtémoc está seguro su afirmación, pues cuenta que el propio José José se lo confesó durante una plática:

Hablé algunas veces con José sobre eso y me dijo ‘no, no es mi hijo’. Si hubiera sido su hijo, pues le hubiera puesto José, no Brayan.”