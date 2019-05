Exmánager de 'Juanga' dice que el 'Divo' prepara un video que enviará a AMLO

Ciudad de México.- Un día antes de que el albacea de Juan Gabriel ofreciera una conferencia de prensa para hacer frente a las versiones sobre que el ‘Divo de Juárez’ estaría vivo y aclarar cuestiones referentes al testamento del artista, Joaquín Muñoz aseguró que Alberto Aguilera Valadez prepara un video para probar que vive y que quiere que sea enviado a Andrés Manuel López Obrador.

Durante una emisión del programa Intrusos, se indicó que el exmánager de ‘Juanga’ se disponía a viajar a Miami, donde se realizó la rueda de prensa en nombre de la familia del ‘Divo’.

Voy a tratar de evitar, de aclarar la situación porque Juan Gabriel está en vida y no pueden enterrarlo así nomás que se acabe todo”, externó Muñoz en un clip que se transmitió en el programa de espectáculos.

Luego de que hace meses el exrepresentante hizo llegar a AMLO una carta que asegura escribió Juan Gabriel, Muñoz reveló que ahora el ‘Divo’ grabará un video que tendrá por único destinatario al presidente de México.

Muñoz hizo énfasis en que no hará público el video, sino que “se le voy a entregar directamente al presidente”.

No sé qué es lo que (Juan Gabriel) quiera decir, no me ha dicho todavía”, agregó el exmánager.