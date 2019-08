Exmanager de Michael Jackson asegura se ocultó el testamento real del cantante

Estados Unidos.- Raymone Bain, la exmanager de Michael Jackson, señaló recientemente que el 'Rey del Pop' firmó una herencia en 2006 frente a un notario, de la cual fue testigo y anularía la que realizo en 2002, misma que fue ocultada o destruida después de su muerte, sin embargo, no reveló que decía dicho documento.

He deseado, he esperado, he rezado para que la herencia que firmó Michael Jackson el 6 de octubre en 2006 sea encontrada, revelada, descubierta, caída del cielo", dijo Raymone Bain.