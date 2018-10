Exmecano no permite que cambien polémica letra de su canción

Madrid, España.- Tras la decisión de José María Cano de no cambiarle la palabra ‘mariconez’ a su tema Quédate en Madrid, este se interpretará en la cuarta gala de Operación Triunfo 2018 tal y como fue escrita originalmente en 1988.

José María Cano no nos permite cambiarle esa palabra, la producción del programa se ha puesto en contacto con él y finalmente es el autor de la canción, de modo que el miércoles tenemos que cantar 'mariconez'”, expresó a los alumnos Noemí Galera, directora de La Academia de Operación Triunfo 2018”.

Como es público, la polémica comenzó cuando les fue asignada esta canción a María y Miki, dos de los concursantes del reality musical, para interpretarla en la cuarta gala, y al leerla, ya que no la conocían, les pareció homófobo el término “mariconez”, que es parte de la letra de la canción, por lo que pidieron cambiarla por un sinónimo.

Los jóvenes añadieron que por mucho que una expresión sea de uso común y no parezca ofensiva, lo es en esencia, e inicialmente les habían aceptado cambiarla por ‘estupidez’, pero tendrán que ceñirse a la original.

Sin embargo, Galera les dijo que se sentía orgullosa de su pretensión, ya que, por ejemplo, ella nunca se había planteado que ‘mariconez’, fuera ofensivo, quizá porque lo tiene asumido y para ella no es un problema, pero está bien que la juventud manifieste sus inquietudes.

En los 80 no estaba escrito con esa intención , pero me hace replantearme que las letras con el paso del tiempo pueden tener otro significado", dijo la maestra.

Vamos a aceptar la decisión del autor, pero agradezco la valentía que han tenido. Está bien que la sociedad cambie y que no nos quedemos estancados. Les quiero dar las gracias a los dos”, señaló Galera a los concursantes, quienes acatarán la decisión del autor.

Acerca de este tema, la cantante española Ana Torroja, quien paradójicamente participa como juez de este concurso musical, que se emite en España, ya había contestado a través de su cuenta de Twitter, que la expresión “mariconez” no le parece lo homófoba y pidió respeto al autor.

No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial".