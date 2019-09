Exmiebro de One Direction rompe el silencio sobre muerte de su hermana

Londres, Inglaterra.- El cantante y exmiembro de la banda One Direction, Louis Tomlinson, reveló lo cómo es que está tomando la pérdida de su hermana menor Félicité, quien murió de un ataque al corazón el pasado 13 de marzo.

Louis además mencionó a su madre Johannah Deakin, quien falleció en 2016 a causa de una fuerte leucemia; en una entrevista para The Guardian comentó.

Sé que suena estúpido, pero toda esa oscuridad que he afrontado me ha dado fuerzas en todos los demás aspectos de mi vida, porque es lo peor que me va a suceder jamás."