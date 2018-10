Exnovia de Residente recibe gran apoyo de Diego Boneta en sus proyectos

Argentina.- La actriz argentina Soledad Fandiño, expareja de Residente, de Calle 13, compartió a través de su cuenta de Instagram una foto que se tomó al lado de Diego Boneta.

En la imagen Fandiño escribió que encontró al mexicano el fin de semana. En la selfie la argentina usa un vestido negro y un saco blanco y el mexicano una playera gris. La imagen con cientos de comentarios tiene más 41 mil 'me gusta'.

Sin embargo no solo fue el autorretrato, pues Diego Boneta le envió un video donde le mandó "un besote" desde México.

Me contó un pajarito en una competencia de baile, que según esto no bailas muy bien, lo cual no les creo, y aunque sea cierto tú échale todas las ganas del mundo con todo el corazón, con todas las ganas como solo tú sabes hacerlo", aseguró el actor en un clip que tenía el objetivo de enviarle los mejores deseos a la actriz, ya que Soledad participa en un concurso de baile.