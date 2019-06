Exnovio de 'La Guzmán' se le va a la 'yugular' a Bisogno y defiende a Bigorra

Ciudad de México.- El exnovio de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla, dio declaraciones sobre el escándalo en el que se encuentra el presentador Daniel Bisogno entorno a su divorcio tras la intervención de Raquel Bigorra.

En su mención la celebridad se fue en contra de Bisogno y defendió a Bigorra, al afirmar que no es justo que culpen a la cubana.

Se me hizo un acto de mariconería total, no es honesto con él mismo, deja tú con la esposa, con la exesposa, con él mismo, y me atrevo a hablar de él, porque él se ha burlado de mí y pues para mí es una marica”, dijo.