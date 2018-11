Exnovio de Mhoni Vidente filtra fotos y videos de ella casi desnuda

Ciudad de México.- En esta ocasión las predicciones que hizo Mhoni Vidente no fueron certeras, pues su exnovio filtró algunas fotografías y videos de ella en donde aparece casi desnuda, con lo cual dejo sorprendidos a todos sus fans.

El contenido fue filtrado por su exnovio, pues él era el único que lo tenía.

Ante esto la astróloga señaló que no ejercería ningún tipo de acción legal en su contra, aseguró en una entrevista.

"Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió. No pienso hacer nada, sólo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar".

Además indicó que siente que esto es parte de una venganza porque lo dejó. “Es una venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho”.

La astróloga cubana confirmó a dicho medio que las imágenes y los videos eran de ella, sin embargo destacó que nunca pensó que su exnovio iba a filtrarlos.

Nuestra querida @mhonividente nos comparte información, en exclusiva sobre el actual chantaje que vive por vídeo e imágenes íntimas ��. Más información en @LaOpinionLA pic.twitter.com/MBjGlW9S0X — Clary Castro (@Castroclary) 9 de noviembre de 2018