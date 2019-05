Expareja de Facundo comparte fotos de su cambio físico en redes sociales

Ciudad de México.- Esmeralda Palacios y Facundo mantuvieron una relación sentimental por más de 15 años, en la cual tuvieron tres hijos, sin embargo ellos tomaron caminos diferentes y en febrero de este año los medios de comunicación informaron que ambos se encontraban en plena batalla legal por la pensión alimenticia de sus hijos.

La noticia no fue confirmada o desmentida por nadie pero el actor y conductor podría deber tres años de manutención alimentaria.

Por otro lado, Palacios sigue compartiendo su vida personal por medio de sus redes sociales y en ellas se pueden ver los cambios en su aspecto físico, que han dejado sorprendidos a sus seguidores.

Ella se muestra muy feliz publicando imágenes de ella y su familia y recientemente mostró su figura en un traje deportivo junto a con un emotivo mensaje.

Esta va para ti .. por que me picaste como pocas .. por que me diste donde más me duele .. para ti que ahora te veo tan chico .. para ti que en algún momento me hiciste sentir pequeñita .. y quiero reiterar que esto es solo una consecuencia de lo fuerte que estoy por dentro .. de Alma y de Corazón .. a ti y por ti !!! Te tenía en un pedestal sin que lo merecieras .. y solito te tiraste a la muerte ... ADIÓS EGO’’, se lee en el post de Esmeralda.