Exparticipante de 'La Academia', a punto de caer en depresión por divorcio

Ciudad de México.- María Inés, quien participó en la primera generación de La Academia, abrió su corazón durante una entrevista para el programa De primera mano y confirmó los rumores sobre su divorcio.

La cantante dijo que desea regresar a trabajar y que podía combinar sus diferentes facetas para cumplir sus sueños a pesar de que ya se convirtió en madre de tres niños.

Asimismo, María Inés confirmó los rumores que surgieron desde hace algunos meses que apuntaban a que se estaba separando de Gustavo Guzmán tras 5 años de matrimonio.

La exacadémica aseguró que ha sido muy fuerte y no ha permitido derrotarse por su ruptura sentimental, pues de lo contrario dijo que podría estar deprimida.

He trabajado mucho para estar bien porque si no podría estar tirada en mi cama deprimida y sí no lo podemos negar es doloroso, es un duelo y estoy viviendo en su duelo", detalló la también conductora.