Exsecretario de la Reina Isabel II revelaría que está a punto de morir

Reino Unido.- Dickie Arbiter, el exsecretario de prensa de la Reina Isabel II, en Good Morning Britain aseguró que la monarca y su esposo, el Príncipe Felipe, se encuentran muy cerca de morir y por ello Meghan Markle debería llevar a Archie al Reino Unido.

Dickie señaló que los duques de Sussex no tiene excusas validas para negarse a llevarle a los actuales reyes del Reino Unido al pequeño royal, en especial porqué la salud de ellos ya no es la misma y su tiempo se está acabando.

Sería una lástima que no lo traigan. No ha visto a sus bisabuelos ni a su abuelo desde el año pasado. Siempre existe la excusa: 'Bueno, él es demasiado joven para volar'; los bebés vuelan todo el tiempo, volaron a Archie al sur de África en octubre para esa visita, así que no estaba demasiado lejos para llevarlo allí, así que creo que deberían traerlo. Lo siento, no hay excusa para no traerlo.