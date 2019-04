¿Extrema delgadez? La foto de Jacky Bracamontes que divide opiniones

Estados Unidos.- Jacky Bracamontes ha dividido la opinión de sus seguidores de Instagram con una fotografía que publicó para mostrar cuál era la segunda opción de vestuario que podía portar en una reciente emisión de La Voz US, programa que conduce al lado de Jorge Bernal.

En la imagen, la querida presentadora de televisión luce su esbelta figura en un vestido dorado con los hombros descubiertos, post en el que además de preguntó a sus fans qué ‘outfit’ les había gustado más, si el que finalmente portó o el que pudo haber usado.

Aunque la publicación acumuló una gran cantidad de comentarios con las opiniones de los internautas sobre los dos vestidos, algunos usuarios también externaron su preocupación por Jacky, ya que consideran que luce muy delgada.

Este, estás mega flaquita!”, “esta súper flaca... así no luce” y “muy delgada que está, ¿qué le pasa?”, fueron algunas de las opiniones de los internautas.

Sin embargo, otros usuarios de Instagram consideraron todo lo contrario e incluso expresaron su admiración por la conductora, al argumentar que tiene una envidiable figura después de haber dado a luz a cinco nenas.

Como se ha de recordar, Jacky Bracamontes le dio la bienvenida a sus mellizas Paula y Emilia el pasado 20 de diciembre, y a poco más de tres meses desde que su familia creciera la presentadora ha vuelto al trabajo y ha recuperado la línea.

Increíble que esta mujer tiene cinco hijas, wow Jacky eres hermosa”, “Dios mío, ¿y esta mujer es la que tiene cinco hijas? Madre de Dios que bella”, “estás guapísima y con cinco hijas, fenomenal”, escribieron los internautas.