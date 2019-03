(FOTO) A sus 49 años, Jennifer Lopez se luce con increíble abdomen de infarto

Ciudad de México.- Jennifer Lopez dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram con una foto en bikini que dejó ver los resultados de su estricta dieta y rutina de ejercicios.



A sus 49 años, la actriz y cantante estadounidense luce mejor que nunca y presumió un abdomen tonificado que le valió cientos de cumplidos en la plataforma.



En un diminuto bikini color rosa, con gafas de sol y un arete en el ombligo, la prometida del exbeisbolista Alex Rodriguez, lució su caracterización como ‘Ramona’, su personaje en la película Hustler, que actualmente está en grabaciones.

Aunque no ha dado mayores detalles, se sabe que JLo ha tomado clases de ‘poledance’ para el papel, en donde interpretará a una bailarina exótica. Se espera que la cinta se estrene en el 2020.

La instantánea de la estrella estadounidense de origen puertorriqueño lleva más de 2 millones de Likes en Instagram.

¿El secreto de su figura?

Hace algunas semanas, Lopez emprendió junto a Alex un reto de diez días, en el cual no comieron azúcar ni carbohidratos. JLo registró en sus redes sociales el notorio cambio en su figura al seguir el régimen alimenticio.

Años atrás, la actriz y cantante aseguró en una entrevista que "no hay cremas mágicas para ser bella, no existen", pero expresó que su mayor consejo de belleza es:

No sol, dormir bien, tomar mucha agua, no beber y no fumar".