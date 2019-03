(FOTO) Celia Lora protagoniza sus propios memes con un toque picante

Ciudad de México.- No hay día que la modelo Celia Lora no enamore más a sus seguidores de Instagram con fotos espectaculares donde no solo muestra cómo disfruta de la vida, sino comparte su sensualidad y belleza.

Pero eso no es todo, ahora la hija del músico Alex Lora ha agregado recientemente a su Instagram varios memes de todo tipo que la misma comunidad ha hecho para ella.

Con estas imágenes Celia le da a su cuenta aún más versatilidad que sus seguidores pueden compartir y reír un rato.