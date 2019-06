(FOTO) Chris Pratt enseña de más para presumir su 'ardiente' luna de miel

Ciudad de México.- El actor estadounidense Chris Pratt, conocido principalmente por su papel como Star-Lord en la exitosa película de Marvel Guardianes de la Galaxia, mostró en Instagram los resultados de su 'ardiente' luna de miel junto a su nueva esposa, Katherine Schwarzenegger.

La pareja emprendió rumbo a Hawái, concretamente a la isla de Lanai, para disfrutar de su luna de miel luego de contraer nupcias a principios de junio en una íntima ceremonia en California.

El actor de 40 años se rió de lo sucedido y escribió en la descripción un divertido mensaje, muy ad hoc a su característico sentido del humor:

Suns out guns out. I might have got a toouuuch crispy on the honeymoon #Aloe" (Sale el sol y también los músculos. Creo que podría haberme puesto un poooco 'crujiente' en la luna de miel #aloe)", escribió el actor hollywoodense en la foto de Instagram.