(FOTO) Empresa publicitaria exhibe a Ninel Conde por no pagar sus servicios

Ciudad de México.- Hace un año Ninel Conde estuvo bajo investigación de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda por presunto lavado de dinero, pero los problemas no parecen haber parado ahí, pues ahora un nuevo señalamiento hacia la cantante ha surgido, ya que aseguran que cuenta con una supuesta deuda que no ha tomado la molestia de pagar.

La oficina de promoción SAPS es la que asegura mediante un comunicado que Ninel adeuda el pago de sus servicios publicitarios de imagen en radio, revistas y sitios digitales.

Me da pena, pero más pena le debería de dar a Ninel Conde no cumplir con el pago de un trabajo que se le realizó, parece que algunos artistas piensan que por ser famosos no tienen la responsabilidad de cumplir sus compromisos. Señores que prestan servicios a artistas no permitamos eso”, señalan en el comunicado.