(FOTO) Esposa del 'Chicharito' se vuelve a desnudar para mostrar su embarazo

Ciudad de México.- En la recta final de su embarazo, Sarah Kohan, esposa del futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández, decidió mostrar su enorme panza de embarazo sin nada de ropa.

Esto se ha convertido muy usual en la modelo, pues no es la primera vez en la que se desnuda frente a la cámara.

En la instantánea, Kohan está para frente a un espejo sin ninguna prenda pero tapa sus senos con uno de sus brazos, mientras que puso un emoji para ocultar su trasero.

Has crecido por 9 meses… no podemos esperar a ver tu cara! He escuchado que los recién nacidos siempre se parecen a su padre… si es un miniclon de @ch14 voy a morir de ternura”, escribió la modelo.