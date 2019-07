(FOTO) Esta es la mujer transexual que conquistó al exnovio de Sabrina Sabrok

Ciudad de México.- La revista TVNotas reveló que la expareja de Sabrina Sabrok, Erick Farjeat, mantiene una relación una mujer transexual y que además tienen planes de llegar al altar.

Se trata de Aline Ramírez, quien en sus redes sociales no deja de realizar románticas publicaciones para el ex de Sabrina.

Durante una entrevista para la mencionada revista, dio los detalles de cómo inició su romance y aseguró que desde el primer día que se vieron iniciaron con salidas.

Erick, de 43 años de edad y Aline, de 29, se vieron por primera vez hace seis meses en un gimnasio de Ciudad de México.

Tiene todo lo que me puede gustar: es alta, de cabello negro lacio, ¡con cuerpazo! Me flechó, no dejé pasar el momento; platicamos y esa noche salimos", confesó.