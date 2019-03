(FOTO) Fernanda Castillo habla de la lucha contra su cuerpo al subir 13 kilos

Ciudad de México.- A pesar de que Fernanda Castillo es una de las consentidas del público mexicano, la actriz abrió su corazón en redes sociales y reveló una de las dificultades que ha enfrentado día a día con su apariencia física.

Sincerándose con sus seguidores, la artista reconocida por su trabajo en la serie El Señor de los Cielos, reveló:

Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era ‘lo que debía de ser’. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo ‘debía’ verme, mi cuerpo más se resistía. Con los años fui aprendiendo a negociar con ‘mi cuerpo’, a veces a las malas (con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio) a veces a las buenas (relajándome, cuidándome y confiando). Después de mucho creía haber hecho las paces con él. Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Regresar a una lucha con mi cuerpo me daba miedo y empecé a sentirme profundamente insegura. ¿Cómo iba a entender a un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso? Si no sabía cómo hacerlo”.