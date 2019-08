FOTO: Filtran 'pack' de una locutora en redes; ella denuncia robo de celular

Ciudad de México.- La locutora Jessica Pereira ha admitido que mandó fotos íntimas a su esposo porque es algo normal, sin embargo, nunca imaginó que esas imágenes llegarían a la red.

La comunicadora detalló que contrató a un equipo de mudanza que trasladara sus cosas de Nueva York a República Dominicana, pero fue en ese trayecto donde le robaron su celular.

No obstante, Jessica salió a aclarar lo ocurrido a su programa Alofoke Radio Show, donde afirmó que estas ardientes fotos solo eran para su pareja.

Esas fotos, tres, yo no he hecho nunca un video, las fotos sí son mías. Las fotos son unas fotos un poco sexy que se las mandé a Edward mi esposo, donde se me ve un pedazo… corté la parte íntima”.