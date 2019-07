(FOTO) Redes no perdonan a Shakira por despedida a su exsuegro fallecido

Ciudad de México.- La cantante colombiana Shakira empleó las redes sociales para enviar un conmovedor mensaje tras confirmarse la noticia de la muerte de Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina y padre de Antonio de la Rúa, su exnovio.

A pesar de que la relación entre Antonio y Shak no está en los mejores términos, la intérprete de Clandestino se refirió al exmandatario como “un amigo” y enviando sus condolencias a toda su familia, expresó en un post de Instagram:

Fernando querido, Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba.