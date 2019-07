(FOTO) Victoria Ruffo sale lesionada durante caída y preocupa a fans

Ciudad de México.- La actriz Victoria Ruffo reveló que salió accidentada durante una caída y compartió una foto de la lesión, lo cual preocupó a sus seguidores de redes sociales y también a algunos de sus colegas.

A través de una publicación en Instagram, la talentosa mexicana explicó que le dolía la herida.

Y que me caigo! Y que me raspo! Y que me duele!!”.