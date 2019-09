FOTOS: Bad Bunny podría despedirse al fin de todas sus redes sociales

San Juan, Puerto Rico.- El famoso regaetonero puertorriqueño, Bad Bunny compartió en su cuenta oficial de Instagram lo que podrían ser sus últimas fotografías, debido a que por el momento el piensa en darse un merecido descanso de su teléfono celular.

De esta manera el piensa desconectarse para poder volver a conectarse consigo mismo, debido a que junto a las imágenes que colocó, también dejo un mensaje que decía los siguiente:

Las redes no lo son todo. Si no me ven mucho por aquí es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Te invito a que luego de ver este post, no le des like y sueltes el teléfono por hoy y hagas algo que te guste mucho que hace tiempo no haces.