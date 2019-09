FOTOS: Brad Pitt, el invitado sorpresa del servicio dominical de Kanye West

Los Ángeles, EU.- Para la grata sorpresa de las personas que se congregaron este domingo en Watts, Los Ángeles para formar parte del servicio religioso de Kanye West y Kim Kardashian, el invitado especial de la sesión de música y alabanzas de este 1 de septiembre fue el actor Brad Pitt.

Con un atuendo sencillo y una sonrisa, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood arribó al servicio dominical y convivió con el rapero y cientos de fans.

Pese a la sencillez de su 'outfit' y a que portaba unos lentes de sol, Brad pronto fue reconocido por sus admiradores.

Sonriente, el actor posó junto a emocionados fanáticos que le solicitaron fotografías, por lo que las redes sociales se han llenado de videos e imágenes de la visita de Pitt al servicio.

Kanye West y Brad Pitt en el servicio dominical del rapero de este 1 de septiembre/Instagram

De acuerdo con el material que circula en plataformas, cuando una persona se dirigió al actor como "señor Pitt", el famoso respondió tranquilamente "solo dime Brad".

Algunas publicaciones en redes sociales también muestran el momento en el que Kanye West y Brad Pitt se saludan, para luego entablar una conversación.

Brad Pitt al lado del presentador Big Boy/Instagram

Además del intérprete de Power, en el servicio de este domingo estuvieron presentes su esposa Kim y sus cuñadas Kourtney, Khloé y Kendall. Sin embargo, ninguno de los hijos de las miembros del clan Kardashian-Jenner estuvo presente en el evento.

El actor posó sonriente junto a sus fans/Instagram