(FOTOS) Danna Paola dedica emotivo mensaje a su sobrino de 2 años

Ciudad de México.- La cantante, Danna Paola dedicó un emotivo mensaje a su sobrino, en su cuenta de Instagram, en el cual lo felicita por cumplir dos años de vida.

En la plataforma, la también actriz a través de un serie de fotos y videos de momentos en compañía del menor, en las que en todo momento se muestra feliz a su lado.

Si me volvieran a decir que seré tu tía, que llenarías mis días y me harías sonreír hasta en el día más gris, no me lo creería, y lloraría aún más de la emoción por que no puedo creer cuanto te amo”, escribió.