FOTOS: Esta fue la evolución que tuvo Selena Gomez desde niña

California, EU.- La Talentosa Selena Gomez es una chica que ha hecho de todo en la industria, pues actúa, compone, produce e incluso ha diseñado para el mundo de la moda, recientemente conmovió a sus fans con una linda foto.

La fotografía se trata de ella en su más tierna infancia, en la que escribe, "I gave my all and they all know it", que en español sería: "Lo di todo y todos lo saben", esto es un recuerdo de como inició su carrera desde que era una niña.

Pues a temprana edad ya participaba como parte del elenco de Barney y sus Amigos, donde llegó a compartir creditos junto la tambien famosa, Demi Lovato, con quien al día de hoy mantiene una gran amistad.

Desde su adolescencia su carrera tanto en la actuación cómo en la música despegó aceleradamente, gracias a los esfuerzos y sacrificios que ella ha tenido que tomar, sin duda alguna hasta ahora es una de las personalidades más reconocidas del medio artístico.