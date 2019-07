(FOTOS) ¿Estrena romance? 'Atrapan' a Tom Holland en cita con guapa rubia

Londres, Inglaterra.- La química que Zendaya y Tom Holland mostraron en Spider-Man: Far From Home los llevó a ser vinculados sentimentalmente, sin embargo, el actor fui visto con una mujer que definitivamente no es la estadounidense.

El intérprete de Peter Parker fue visto muy cercano a una guapa rubia en el British Summer Time Festival de Hyde Park en Londres.

En las imágenes difundidas por diversos portales se puede ver a este par de tortolitos bebiendo cerveza.

Los jóvenes disfrutaron de la música de The Black Eyed Peas y Robbie Williams.

TMZ reporta que poco a poco los movimientos de ambos los acercaban más y más y hasta en una de las imágenes se puede observar que la mujer da una palmaditas en los glúteos de Tom.

TMZ