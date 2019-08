FOTOS: Liam Hemsworth parece estar dolido por la ruptura con Miley Cyrus

Canberra, Australia.- Liam Hemsworth se encuentra en Australia después de haberse separado de Miley Cyrus, pero fue captado por paparazzis con una cara de angustia.

Liam de 29 años de edad, parecía bastante angustiado mientras surfeaba en Byron Bay, pues se está quedando en la mansión de su hermano Chris.

Con la mano en la cara, ex de Miley usaba un traje especial para practicar dicha actividad, mientras caminaba cabizbajo y sin ánimo.

El actor de Los Juegos del Hambre y Miley de 26 años, reportaron su separación después de 10 meses de matrimonio.

Cabe mencionar que en la foto de Instagram, el joven actor dedicó un mensaje a su expareja, con una imagen de una puesta de sol:

Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor".