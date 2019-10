FOTOS: Luisito Comunica va al sureste de México y prueba el pejelagarto

Palenque, Chiapas.- El famoso youtuber, Luisito Comunica, se encuentra de viaje por el sureste de México compartió con sus fans un logro más, pues mientras estaba en Chiapas probó por primera vez el pejelagarto.

Luisito describe a este animal como la "combinación entre un pez y un lagarto, que tiene la piel dura como caparazón". En las imágenes se ve la manera en la que preparan este aperitivo.

Aunque en las fotos no se ve el momento cuando come este alimento, todo parece indicar que le encantó, pues escribió "¿Su sabor? Imagina el mejor pescado que has comido en tu vida y multiplícalo por 80".