(FOTOS) Seguidores de Jaden Smith muestran preocupación por su aspecto

Estados Unidos.- Seguidores del rapero Jaden Smith se pusieron en alerta por su aspecto desmejorado, tras su presentación en Coachella, aunque la complexión del joven siempre ha sido esbelta, ahora se ve más delgado y con un rostro demacrado.

Jaden fue parte del festival de música celebrado la semana pasada en Indio, California, donde compartió el escenario junto a su papá, Will Smith, para interpretar el tema Icon.

Esta es mi primera vez en el escenario de Coachella, no hay manera de que me vaya así ¡Vamos una vez más!”, dijo el joven durante su participación en el festival.

Esta no es la primera vez que llama la atención por algo que no está precisamente relacionado con su carrera musical, ya que a finales del 2018, el rapero a través de su cuenta de Twitter le declaró su amor al rapero Tyler, 'The Creator', dejando en dudas sus preferencias sexuales.

Solo quiero decir que Tyler, The Creator es el mejor amigo del mundo y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi novio. Y ha sido mi novio durante toda mi vida", escribió el cantante.

Los fans del cantante tendrán que seguir muy de cerca de los pasos del joven, en dado caso de que esté pasando verdaderamente por una afectación de salud.