(FOTOS) Surgen especulaciones y una de estas mujeres sería la esposa de Joy

Ciudad de México.- La tarde de ayer Joy Huerta, miembro del grupo Jesse y Joy, reveló que está esperando su primer bebé al lado de una mujer, tras esto muchos empezaron a preguntarse quién sería su esposa.

Se comenzaba a especular que Ashley, quien forma parte del dueto Ha-Ash, sería la pareja de Joy, sin embargo, algunos usuarios indicaron que puede tratarse de una joven de nombre Isa, debido a que en su cuenta de Instagram aparecen fotos de ambas y, además, por la forma en que celebró la noticia de la futura maternidad y relación de Joy.

‘Stop’, no sé de donde tienen tanta imaginación, yo solo soy Isa. Respeten la privacidad de @joynadamas, si ella les confió parte de su vida privada no es para que comiencen una cacería de brujas de quien es quien. Si me tienen llena de mansajes, no quiero imaginar ellos. Paz y respeto @jesseyjoy”.

Pero eso no es todo, pues algunos medios han empezado a especular que la esposa de Joy es Diana Atri, una persona muy cercana a la cantante y con quien comparte el proyecto After & Again.