(FOTOS) Vestuarista causa dolorosa quemadura a Aleida Núñez por descuido

Ciudad de México.- Aleida Núñez empleó su cuenta de Instagram para revelar algunas imágenes de la quemadura de segundo grado que le provocó una persona de vestuario en un programa de televisión.

Tras darse a conocer la noticia, la actriz recibió algunos mensajes de preocupación de sus seguidores, por lo que decidió mostrar fotografías de su actual estado de salud y explicar:

Efectivamente tengo una quemadura de segundo grado... hace unos días una persona de vestuario por descuido me quemó con una plancha de vapor. Para quienes están preocupados, les comento que he tenido una serie de tratamientos y cuidados y me encuentro mejor, siguiendo indicaciones de mi dermatóloga".