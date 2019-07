(FOTOS) Veterana de Playboy 'desata' pasiones con increíble figura en bikini

Estados Unidos.- La modelo y comediante estadounidense Jenny McCarthy debutó en la revista Playboy en octubre de 1993 y desde ahí su sentido del humor y espectacular figura han causado furor.

McCarthy fue nombrada Playmate del Año en la edición del mes de junio en el '94 y luego de estos logros en la revista de entretenimiento para adultos, emprendió una carrera en el cine y la televisión.

A más de dos décadas de su nombramiento como Playmate del Año, la guapa modelo de 46 años, quien está casada desde el 2014 con el actor e integrante del grupo New Kids On The Block, Donnie Wahlberg, sorprendió en redes con una ardiente sesión en un bikini rosa con 'polka dots' blancos.

La también actriz posó al lado de una piscina con su característica cabellera rubia y presumió sus torneadas piernas. Jenny se ve espectacular a sus 46 años, lo que la hace una de las veteranas de Playboy más bellas a la fecha.

Créditos: Michael Simon/startraksphoto.com

McCarthy ha seguido trabajando con Playboy a través de los años, como modelo y en otros roles. Apareció en la portada de la revista en enero de 2005 con un sensual atuendo de conejita estampado de leopardo.

La portada de 2005 en la que aparece McCarthy