Fabián Lavalle es despedido por tener relaciones con un joven en el trabajo

Ciudad de México.- Fabián Lavalle estuvo fuera de las cámaras durante un tiempo, sin embargo en el año de 2015 este decidió regresar a la televisión, como el conductor del programa La Cuchara, sin embargo este fue repentinamente despedido, y algunos rumoran que la razón fue por tener relaciones en el trabajo.

De acuerdo con los medios el exconductor del programa, Fabián era un hombre bastante desagradable al momento de trabajar, que insultaba y maltratan a todos sus compañeros, sin embargo, a pesar de este trato jamás fue despedido, es por eso que el hecho de que de repente fuera corrido del programa, fue una sorpresa.

Esto causo gran interés y fue uno de los trabajadores del set quien confesó de forma anónima lo siguiente:

Fue una decisión repentina y tajante, pero la neta es que se lo tenía bien ganado. Fabián es un hombre muy complicado para trabajar, bastante pedero. Pero tal parece que no aprendió nada de todo lo que le ha pasado en la vida y, mira ahora, ya se quedó sin trabajo. ¡Qué no hacía! Le hizo la vida imposible a todos. La verdad es que el programa no alcanzaba ni un punto de rating, pero el g.... se daba unos aires de grandeza: persona que llegaba a conducir, persona que no le parecía o que, según él, no servía, aunque eso no fue lo peor; hubo chismes muchísimo más fuertes que, junto con su comportamiento, terminaron por sepultarlo”.