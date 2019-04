Fabián Robles y Sergio Sendel, los nuevos señalados por #MeToo

Ciudad de México.- Un gran revuelo es el que ha causado el movimiento #MeToo en el medio del espectáculo pues ahora surgieron dos denuncias en la cuenta de Twitter, 'Me Too Teatro Mexicano', con los nombres de Fabián Robles y Sergio Sendel, a quienes acusan de acosadores sexuales.

En la denuncia hecha contra Sendel, una mesera narró cómo el actor supuestamente sin permiso de esta, le dio un beso en la boca, y en las propias palabras de ella, lo que confesó la chica que ''le dio asco''.

Aunque dijo que después se disculpó, el actor más tarde besó una vez más a la joven y a la cajera del lugar, por lo que ambas salieron del lugar corriendo.

Otro acusado fue el actor Fabián Robles, quien también fue señalado en la cuenta de Twitter, pero lo más sorprendente es que quien lo denuncia es nada más ni nada menos que una compañera de él de la puesta en escena 'Sin te... no hay paraíso', la cual narró que cuando ella entraba a su camerino y él salía a escena, la manoseó, lo que desagradó mucho a la actriz, quien a pesar de haber revelado su identidad, la cuenta de 'Me Too Teatro Mexicano' censuró su nombre.