Fabiola Campomanes amenaza con revelar detalles de la agresión de su ex

Ciudad de México.- Fabiola Campomanes mencionó en un encuentro con la presa que no se encuentra lista para hablar sobre la supuesta agresión de la que fue víctima por parte de su expareja Jonathan Islas.

Sin embargo, la actriz mexicana manifestó que pronto podrá aclarar la situación, pues ahora le duele hablar debido a que se encuentra en un proceso de sanación.

Creo de todas las experiencias de mi vida he tratado de darle la vuelta y sacarle lo positivo, y esta vez no será la excepción”, relató la empresaria.

Asimismo, Campomanes declaró que a veces como personas existe un cierto rechazo a las transiciones de episodios dolorosos, como este por el que está atravesando en torno a su exnovio.

Me encantaría decirles que no siento nada, pero no es así. Soy un ser humano y una mujer muy apasionada y pues hay cosas que duelen”, explicó la artista.