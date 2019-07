Fallece una estrella de la televisión británica, ‘El hombre elefante’

Ciudad de México.- El actor británico Freddie Jones, falleció a los 91 años el 9 de julio, a causa de una breve enfermedad, el actor fue conocido por interpretar El hombre elefante(1980).

Freddie era un actor muy querido y admirado, conocido por sus triunfos en el teatro clásico, el cine y la televisión”, se señala en el comunicado de su representante.

Frederick Charles Jones nació en 1927, debutó en el teatro con Royal Shakespeare Company y en televisión en la serie Androcles and the lion y en el cine con Marat/Sade de Peter Brook.

También apareció en producciones como Nana, The Caesars, Treasure island y Germinal, así como las películas Otley, Frankenstein must be destroyed y The Satanic Rites of Dracula.