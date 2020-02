"Faltó pu…, ciega, sola mula": Cardi B sobre show de Shakira en Super Bowl

Estados Unidos.- El domingo dos de febrero, Jennifer Lopez y Shakira se presentaron en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, en donde tambien estuvieron presentes J Balvin y Bad Bunny.

Sin embargo, a través de un en vivo en Instagram, Cardi B mencionó que a la colombiana le hizo falta se éxito Ciega, sordomuda, aunque se equivocó en la letra de la canción.

Faltó la de pu…, ciega, sola mula”, indicó la artista.

No está claro si la canta de origen dominicano estaba jugando una broma o, bien, si en realidad desconocía la letra de este tema.

En su presentación, Shakira contó con la intervención de Bad Bunny e interpretó temas como She wolf, I like it, Chantaje, entre otras.