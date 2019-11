Familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo tendrá serie al estilo de Derbez

Ciudad de México. - La actriz Biby Gaytán, comentó durante una entrevista la posibilidad de trabajar en un reality show, al estilo de los Derbez, pues señaló que su esposo está viendo los detalles del proyecto.

Eduardo Capetillo ya había anunciado en sus redes sociales, hace varios meses atrás el proyecto, aún no ha sido lanzado y se espera que se centre en el aniversario de bodas 25. Aunque la serie sería hecha en familia, la actriz mencionó que no sería igual a lo hecho por Eugenio Derbez.

Yo siempre digo que una familia es imposible que sea igual a otra, es imposible, son completamentes diferentes y cada una tiene cosas que ofrecer diferentes", mencionó Gaytán con respecto al programa de Eugenio.

Biby considera que no tienen la intención de hacer algo ni medianamente parecido a lo que ya hay, "no solo lo que hace Eugenio sino cuantos programas no hay que creo que empezaríamos con el píe izquierdo si intentamos copiar", aclaró.

Nos gustaría retratar lo que nos ha tenido vigentes aunque de otra manera acercanos al publico, porque mucha gente mas alla de nuestro trabajo profesional, mucha gente nos dice que se identifica con nosotros como familia porque pues somos una familia mexicana más", declaró.