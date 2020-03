Famosa actriz de 'La Reina del Sur' ha sido golpeada por el coronavirus

Madrid, España.- Una de las más famosas actrices de la exitosa serie, La Reina del Sur, Cristina Urgel, recientemente reveló que el coronavirus le ha afectado de sobremanera pues su pareja ha contraído el peligroso virus y a ella y a su hija las han sido acusadas de estar contagiada también sin realizarles la prueba.

Urgel, quien dio vida a la teniente 'Patricia O'Farrell' en la primera temporada de la serie, a través de sus redes sociales se quejó del servicio de salud ya que cuando su pareja fue diagnosticado y aislado en una habitación de la casa a ella y a su pequeña de 4 años también las tomaron como contagiadas.

Todas las mañanas cuando me despierto pienso que todo ha sido una pesadilla. Pero no. Diego [mi pareja] sigue aislado en una habitación, se está recuperando bien, pero no lo vemos. A nosotras nos dan por contagiadas pero no nos hacen las pruebas porque hay prioridades y nosotros estamos asintomáticas. Es lógico", expresó Cristina.