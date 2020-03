Famosa actriz de Televisa confiesa que estuvo a punto de morir ¿por Covid-19?

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana de Televisa, Adriana Fonseca, reveló a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que estuvo a punto de morir a causa de un peligroso virus, por el cual tuvo que ser operada 7 veces, ¿será el Covid-19?

Po rmotivo de su cumpleaños 41, la actriz abrió su corazón y expresó que siente que el irse de México fue un gran sacrificio, ya que a diario extraña al país y a su familia, de la cual se encunetra preocupada a causa del coronavirus, principalmente por sus padres que ya son mayores.

Este día me agarro la emoción… Me he vuelto más fuerte. Hoy, me siento frágil, extraño tanto a mi familia, mamá, papá, hermanos maravillosos y pido tanto porque estén bien, mis papás que ya están grandes, diario pido al universo me conceda disfrutarlos más… Amén. Mi familia, es uno de los sacrificios más grandes que he hecho al vivir en otro país. Y sí, me pregunto, ¿valdrá la pena?", comenzó.