Famosa youtuber impacta a seguidores al anunciar su retiro de los tutoriales

Ciudad de México.- La youtuber mejor paga de Colombia por tener más de 9 millones de subscriptores en su canal, Paulina Galindo, dejó impactados a sus seguidores al anunciar entre lágrimas su retiro indefinido de sus tutoriales para enfocarse en ella.

Esto pues reveló que desde hace tiempo no se encontraba bien tanto física como emocionalmente, pues tiene un problema alimenticio y momentos de una gran depresión, mismos que señaló ya había anunciado anteriormente.

Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así, yo poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí", expresó entre lágrimas.