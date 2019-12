Famoso actor confiesa no haber tenido sexo desde hace 15 años: "Es sagrado"

Ciudad de México.- A lo largo de su trayectoria artística, Eduardo Verástegui se ha caracterizado por llevar una vida religiosa y alejada de los excesos, así como un fiel opositor del aborto.

En una entrevista en el programa Ventaneando, el actor y productor mexicano no tuvo empacho en confesar una importante revelación enfocada al sexo, pues mencionó que la castidad es parte de su vida.

Para mí (la castidad) ha sido una bendición, ha sido una disciplina increíble. Te podría escribir un libro de los beneficios que he vivido. Es un don y una virtud que Dios me ha concedido en la vida", explicó Eduardo.

Asimismo, Verástegui comentó que no considera el sexo como una necesidad física y lo valora a tal grado de considerarlo un “regalo sagrado”.

Me decían que la castidad no era sana porque ‘el sexo es una necesidad física’, y no es una necesidad física, una necesidad física es comer”, reiteró el exmiembro de Kairo.