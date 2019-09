Famoso actor confiesa que el tener sexo con otras salvó su matrimonio

Ciudad de México.- El famoso actor Thomas Middleditch habló con lujo de detalles sobre cómo el mantener un matrimonio abierto salvó su relación con la diseñadora de ropa Mollie Gates.

El canadiense causó sorpresa al revelar su afición por la práctica del intercambio de parejas ('swinging') en una entrevista para Playboy publicada el martes.

Thomas Middleditch ofreció los íntimos detalles de su relación con Mollie, con quien se casó en 2015, cuando el entrevistador mencionó que él y uno de los escritores de su filme Godzilla: King of the Monsters visitaron un club 'swinging' con sus parejas.

No sé qué tanto puedo decir, porque no quiero que mi esposa se enoje conmigo”, expuso el actor de 37 años cuando le preguntaron si él y su esposa eran familiares con la escena 'swinging'.

Solo después de que me casé, yo dije: 'Mollie, lo siento, pero tenemos que volvernos no tradicionales aquí'" explicó, además de decir que la respuesta de su esposa fue que había que “averiguarlo”.

Asimismo, el actor describió que él y Mollie han creado sus propias reglas para realizar el intercambio de parejas, y que comparado con lo que hacen otros que han conocido, sus normas son estrictas.

Nosotros no lo hacemos por nuestra propia cuenta, nosotros estamos juntos, una unidad. Es un estado perpetuo de gestión y comunicación”, describió Middleditch.

El actor admitió que la decisión de formar parte de ese "estilo de vida", como asegura que todos llaman ahora a dicha práctica, no ha sido fácil de navegar.

Discutimos por eso constantemente, pero es mejor que sentirte no escuchado y solo, y que tengas que escabullirte en las sombras”, expuso el famoso.

Thomas insistió en que él ama a su esposa "como nunca he amado a nadie antes" y que unirse a la escena 'swinging' fue algo a lo que absolutamente no aspiraba.

Yo en autodesprecio me llamo a mí mismo pervertido, pero eso no es lo que es. Solo me gusta. Soy sexual”, externó el actor a Playboy.