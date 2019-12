Famoso actor de 'Do the Right Thing' falleció a los 86 años por una infección

Estados Unidos.- El famoso actor que protagonizó Do the Right Thing, Danny Aiello, la noche del jueves 12 de diciembre desgraciadamente falleció a causa de una infección ocasionada por una enfermedad desconocida que lo mantenía internado en el hospital y con una serie de médicamentos.

El medio TMZ reveló que el actor se encontraba siendo tratado en un centro médico en Nueva Jersey debido a una enfermedad, la cual no se ha revelado cual es por lo que aún es desconocida, que lo mantenía recibiendo constantes tratamientos vía intravenosa, lo que le ocasionó la infección.

Debido a su delicado estado de salud anterior la infección resultó ser mortal para el artista que tenía más de 45 años de carrera con papeles protagonicos en películas como The Godfather: Part II al lado de Robert De Niro.

Danny también participó en reconocidas obras de teatro en Broadway como Gemini, The Floating Light Bulb y The House of Blue Leaves y series como Lady Blue.